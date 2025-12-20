Haberler

İş yerinde tartıştığı 2 kişiyi tabancayla öldürdü

Manavgat'ta bir tekel bayisinde yaşanan olayda, dükkan sahibi Ö.Y. tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurup öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Ö.Y., 'İş yerime çökmek istediler' dedi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekel bayisi sahibi Ö.Y. (51), iş yerinde tartıştığı Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem'i (56) tabancayla vurup öldürdükten sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde tekel bayisi işleten Ö.Y., dün saat 23.00 sıralarında iş yerine gelen Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem ile iddiaya göre içki içmeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y., ruhsatsız tabancasıyla Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti. Büfeden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İş yeri sahibi Ö.Y. ise polis ekiplerine olayda kullandığı tabancasıyla teslim oldu. Polis merkezine götürülmek üzere iş yerinden çıkarılan Ö.Y.'nin, çevredekilere "İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm" dediği belirtildi. Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
