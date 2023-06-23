Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Burdur'da gerçekleştirilen operasyonda tefecilik, nitelikli yağma ve çek-senet tahsilatı suçlarına karıştığı iddia edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ukrayna asıllı kadın şüphelinin tişörtündeki İngilizce yazı dikkat çekti.

Antalya'da tefeci operasyonu... Ukraynalı kadın tefeci elindeki kelepçeyi tişörtüyle böyle gizlemeye çalıştı

Ukrayna asıllı kadın şüphelinin tişörtündeki İngilizce "Uyanmayı beklediğin hayatı sen oluştur" yazısı dikkat çekti

ANTALYA - Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Burdur'da, "tefecilik, nitelikli yağma, çek-senet tahsilatı" suçlarına karıştığı iddiasıyla biri Ukrayna asıllı kadın olmak üzere gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ukrayna asıllı kadın şüpheli elindeki kelepçeyi gizlemek için elini tişörtünün altından çıkarmadı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, nitelikli yağma, çek-senet tahsilatı" suçlarını gerçekleştirdiği ileri sürülen çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Antalya merkezli Mardin, Şanlıurfa ve Burdur'da, İl Jandarma İstihbarat

Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Ukrayna asıllı İ.F. ile M.K, R.K., A.İ., A.A., H.O., A.E.'i gözaltına alındı. Şüphelilere ait işyeri ve konutlarda yapılan aramada çok sayıda materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edilen İ.F., M.K, R.K., A.İ. tutuklanırken, A.A., H.O. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden Ukrayna asıllı İryna F.'nın tişörtündeki "Create the life you can't wait to wake up to." (Bir sabah uyanmayı beklediğin hayatı, sen oluştur) yazısı ise dikkat çekti.