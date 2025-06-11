Antalya'da Tavuklarına Bakarken Yorgun Mermi Isabet Eden Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu hastanede yaşamını yitirdi.

Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'ta müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26) bir süre sonra boynunu tutarak eve döndü.

Omar, yakınları tarafından özel bir araçla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Vücudunda mermi olduğu tespit edilen Omar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kümes ve çevresinde çalışma yapılarak bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Omar'ın yakınlarının verdiği ifadede silah sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.