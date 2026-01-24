'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

SERALAR SU ALTINDA KALDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde, dün akşam başlayan ve gece boyunca süren yağışla birlikte Soğucaksu Deresi taştı. Taşan su, mahalledeki tarım arazileri ve seralara doldu. Taşkın nedeniyle bazı yollar çökerken, örtü altı üretim yapılan alanlarda ciddi hasar oluştu.

Yaklaşık 30 dönüm örtü altı üretim alanının tamamen zarar gördüğünü belirten çiftçi Fikret Yurdakul, yaşananları şöyle anlattı:

"Beklenilenin üzerinde bir yağış oldu. Meteoroloji sarı kod verdi ama bu yağmur sarı değil, kırmızı kodluk bir yağmurdu. Biz yağmura karşı hazırlığımızı yaptık, tahliye sistemlerimizi kurduk. Ancak yanımızda bulunan havalimanının suyunun da geçtiği bu Soğucaksu Deresi taştı. Dere ile aramızda bariyer olarak kullandığımız yolda göçükler oluştu ve bütün su bahçemize doldu."

'YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Taşkınla birlikte ürünlerinin büyük bölümünü kaybettiğini söyleyen Yurdakul, "Yaklaşık 30 dönüm örtü altı ürünümüz telef oldu. Kereviz ekili alanlarımız vardı, onlar zayi oldu. Hayvanlarımız zayi oldu. Biz yarınlarımızı topraktan bekliyoruz, onlar da zayiat oldu. 100 tonun üzerinde domatesimiz, 20 dönüm çilekten yaklaşık 6 ton toplamıştım, elde ettiğimiz ürünün geri kalanı tamamen zarar gördü. Depolardaki gübreler, ilaçlar, tarım makineleri ve traktörüm, tarımda kullandığım her şey sular altında kaldı. Seralarımın naylonları yırtıldı. Bahçeme deniz kumu gelmiş gibi, uzun süre tarım yapılamaz hale geldi. Zararımız yok büyük. Yaklaşık 30 milyon lira zararımız var" diye konuştu.

'TARIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yıllardır derenin ıslah edilmesi için dilekçeler verdiğini ancak sonuç alamadıklarını belirten Yurdakul, "Bu bir değil, iki değil. Her birkaç yılda bir aynı felaketi yaşıyoruz. Artık hukuki yollara başvurmayı düşünüyoruz. Ben genç sayılabilecek bir çiftçiyim yaş olarak, son çiftçilerden sayılırım ama bugün tarımı bırakmayı ben bile düşünüyorum" dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Özkan Akkan da derenin yeterince ıslah edilmemesinin felakete yol açtığını söyledi. Akkan, "Bu bölgedeki en büyük sorun dere ıslahının yapılmaması. Dere yatağı ve bağlantıları derinleştirilmediği için su birikiyor ve arazileri basıyor. Soğucaksu Deresi'ne havalimanından verilen suyla birlikte seviye daha da yükseliyor. Islah yapılmadığı sürece bu zararlar bugün de olacak, yarın da olacak. Yetkililerimizin bunu görmesi gerek artık" diye konuştu.

KÖPEKLER İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Serik ilçesinde yağış nedeniyle su dolan bahçede mahsur kalan köpekler ekipleri tarafından fark edildi. Çandır Mahallesi'nde çevresi telle çevrili bahçedeki 2 köpek ile bahçe evinin basamağına sığınan köpekler, iş makinesiyle kurtarıldı. Yukarıkocayatak Mahallesi'nde de su dolan bahçede tavuklar kümeste mahsur kaldı. Çevredekiler bahçeye girerek kümesteki tavukları çıkardı.

Aysu DURSUN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,