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Antalya'da Tarihi Bina Yangınından Hasar

Antalya'da Tarihi Bina Yangınından Hasar
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Muratpaşa ilçesinde, Balbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi bir bina yangın nedeniyle hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, binanın geçmişte aktif olarak kullanıldığı ve yeni sahibi uyarıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi bina hasar gördü.

Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından binada hasar oluştu.

Muhtar Abdullah Uyaroğlu, binanın geçen seneye kadar aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Binanın geçen yıl satıldığını, alan kişiyi de bu tarz olaylara karşı uyardıklarını belirten Uyaroğlu, "İçeriye devamlı birileri girip çıkıyordu. Daha önce polise defalarca bildirdik. Onlar boşaltıyordu ama daha sonra çıkanlar tekrar geliyordu. Bu gece başımıza da böyle sıkıntılı bir durum geldi. Bu 100-150 senelik bir yapı. Büyük ihtimalle tekrar restore edilecek. Mahallemize büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel
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