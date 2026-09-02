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Sosyal medyada hasta çocuk bahanesiyle para toplayan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada hasta çocuk bahanesiyle para toplayan şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medyada çocuğunun hasta olduğunu öne sürerek izinsiz para topladığı iddia edilen H.A., jandarma operasyonuyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya hesabından çocuğunun hasta olduğu iddiasıyla para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın sosyal medyada çocuğunun hasta olduğunu belirterek, izinsiz para topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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