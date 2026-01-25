Haberler

Antalya'da şiddetli yağışta yol çöktü

Antalya'da şiddetli yağışta yol çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da günlerdir devam eden sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollarda çökme meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre, bazı ilçelerde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Bölge sakinleri, yollardaki çökme nedeniyle güvenlik endişelerini dile getirdi.

ANTALYA'da günlerdir devam eden sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Muratpaşa ilçesinde yol çöktü.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde bazı ilçelerde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak'ta da yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bazı araçlar zarar gördü. Çökmenin yaşandığı alanın çevresi trafik konileriyle kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

'KAZA OLMASI AN MESELESİ'

Bölge sakinlerinden Yakup Kanmaz, "Bu yol dünden bu yana ikinci kere çöktü. Dün yolun ortası deforme olmuştu. Bugün tamamen çöktü. Belediye geçici müdahale yaptı, çakıl ve kum doldurdu. Ama buranın asfaltlanması gerekiyor. Çok işlek bir cadde burası. Motorlu araçlar geçiyor ve çok riskli. Kaza olması an meselesi. Çukura biri düşse kimse hesabını veremez. Araçlar da zarar görüyor. Maddi hasar oluşuyor" dedi.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Etkili yağışla birlikte sahil kesimleri de büyük ölçüde boş kaldı. Havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle normalde yoğunluğun yaşandığı sahil bandında sessizlik hakim olurken, turistik bölgelerde ise çoğunlukla kentte bulunan turistlerin yer aldığı görüldü.

Olumsuz hava koşulları, sokak hayvanlarını da etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kedi ve köpekler bina girişleri, kapalı otoparklar ve güvenli alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti