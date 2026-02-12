Haberler

Antalya'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Meteorolojiden alınan verilere göre olumsuz hava koşulları can güvenliğini tehdit ediyor.

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı