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Antalya'da Nem ve Sıcaklık Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Nem ve Sıcaklık Sahilleri Doldurdu
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Antalya'da nem oranının yüzde 85'e çıkmasıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bunalanlar sahillerde yoğunluk oluştururken, deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçüldü. Hafta sonu sıcaklığın 32-33 derece olması bekleniyor.

ANTALYA'da yüksek nem ile sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle kentte görüş mesafesi düşerken, deniz suyu ve hava sıcaklığı 31 derece ölçüldü.

Turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklıkları geçen haftaya göre düştü. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranının yüzde 85'e ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bunaltıcı havadan dolayı soluğu sahillerde alanlar, sıcaklığı 31 derece olan denizde serinlemeye çalıştı. Sahile gelenlerden bazıları kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da şemsiyelerin altında güneşten korunmayı tercih etti. Çocuklar ise suda oynayarak vakit geçirdi. Diğer yandan yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları, kentteki bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hafta sonu hava sıcaklığının 32 ila 33 derece arasında olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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