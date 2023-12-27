Antalya'da Sıcak Havayı Fırsat Bilenler Konyaaltı Sahili'ne Akın Etti

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gün yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ile yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahilde oturup, güneşlenmeyi tercih ederken; birkaç kişi de denize girerek yüzdü. Almanya'dan birkaç günlüğüne tatil için Antalya'ya gelen Adil Dişli, "Hava sıcak olunca dayanamadım, denize girdim. Hiç üşümedim, hatta denizde birkaç saat de kalabilirim" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu hafta sonuna kadar kentte hava sıcaklığı 20'li derecelerde olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel