Alanya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde ilerleyen 07 ALA 531 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araçta inceleme yaptı.
Kaynak: AA