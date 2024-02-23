Antalya'da sel ve su baskınlarından zarar gören ilçeler afet bölgesi ilan edildi

Antalya'da 12-13 Şubat günlerinde sel ve su baskınlarında hasar oluşan Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri, bugün AFAD tarafından afet bölgesi olarak ilan edildi. Karardan önce selden zarar gören ilçelerin afet bölgesi olması için kanun teklifi veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, "Bu süreçten sonra vatandaşlarımızın tüm zararlarının tazmini için sürecin takipçisi olacağız. Bu zararların tazminiyle birlikte tekrar böyle bir felaketin yaşanmaması için de süreci titizlikle takip edip sonuçlandıracağız" dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, 21 Şubat'ta kentin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi vermişti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu olmak üzere dört ilçeyi afet bölgesi ilan etti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, afet bölgesi kararıyla ilgili "14 Şubat tarihinde Antalya'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede birçok esnaf, çiftçi, vatandaş ve üretici ciddi anlamda zarara uğradı. Sel sadece Antalyalıyı değil, zarar gören tarım arazileri sebebiyle vatandaşın bütçesini de önüne alıp götürdü. Çarşıda, pazarda, manavda fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Siyaset üstü bir konu olması sebebiyle ve bölgenin bertarafı için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi sunduk. Bunu defaatle Meclis kürsüsünden dile getirdik. Bugün ise Antalya'nın ilgili ilçelerinin afet bölgesi ilan edildiğini öğrendik. Bu süreçten sonra vatandaşlarımızın tüm zararlarının tazmini için sürecin takipçisi olacağız. Bu zararlarının tazminiyle birlikte tekrar böyle bir felaketin yaşanmaması için de süreci titizlikle takip edip sonuçlandıracağız" dedi.