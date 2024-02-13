Antalya'da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar sel felaketine dönüştü. Kepez ilçesinde bulunan bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.
SELDE 1 KİŞİ ÖLDÜ
Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE
Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.