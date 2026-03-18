Antalya'da Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan Karakol Botu göreve başladı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde görevde kullanılacak "Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan Karakol Botu" törenle mavi sulara uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KB-0704 borda numaralı karakol botu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, şehit yakınları ve polis ekiplerinin katılımıyla hizmete girdi.

İl Müdürü Zaimoğlu, Şehit Polis Memuru Veysel Özkayacan'ın adını yaşatacak karakol botunu hizmete almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şehitlerin vatanın huzuru, güvenliği ve geleceği için en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ederek onurlu miras bıraktığını ifade eden Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de onların emanetine sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aziz şehidimizin adını taşıyan bu karakol botu, mavi sularda görev yaparken onun fedakarlığını ve kahramanlığını da her zaman hatırlatacak bir vefa nişanesi olacak. Onlar milletimizin kalbinde, bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın her köşesinde yaşamaya devam edecek. Bu karakol botunun vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum."

Yapılan duaların ardından açılışı gerçekleştirilen karakol botu, selamlanarak göreve uğurlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
