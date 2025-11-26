Haberler

Antalya'da Sahte Profil Tuzağı: 29 Şüpheli Gözaltında, 16'sı Tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da sosyal medyada sahte kadın profilleriyle erkekleri dolandıran bir çeteye yönelik gerçekleştirilen 'Son Kadeh' operasyonu kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı. Mağdurlardan yüksek miktarda hesap ödetildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonrası çete çökertildi.

Antalya'da sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkekleri buluşma noktası olarak belirlenen anlaşmalı iş yerlerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Antalya'da polise başvuran bazı kişiler, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları ile açılan sahte hesaplardan kendileriyle mesaj yoluyla iletişime geçildiğini ve dolandırıldıklarını belirttiler.

Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Oluşturulan özel polis ekibi, "yüksek hesap, fahiş fiyat ile silah gösterme ve özel fotoğraf paylaşımı tehdidi" gibi şikayetlerin alındığı kent merkezindeki bir iş yerine odaklandı. Ekip, şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında kadın profilleriyle hesap açtıkları, buradan tanıştıkları erkekleri de anlaşmalı iş yerlerine davet ederek tuzağa düşürdükleri tespit edildi. Silah teşhiri, cebir ve tehdit ile "hesap" adı altında mağdurlardan para aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, iş yerinde çalışan kadınları da bu dolandırıcılık sürecinde kullandıkları belirlendi.

Çete eş zamanlı "Son Kadeh" operasyonuyla çökertildi

Şüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla'da "Son Kadeh" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen 32 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskınlarda 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.

Ele geçirilen sipariş fişinde, peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı görülüyor. Bir başka sipariş fişinde ise ızgara için 1950 lira, fasıl için 2 bin 500 lira, iki paket sigara için de 1000 lira yazıldığı, toplamda 21 bin 950 liralık hesap çıkarıldığı yer alıyor.

16 şüpheliye tutuklama

Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, 8 kişi savcılık kararıyla salıverilirken, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bahse konu iş yeri de kapatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
