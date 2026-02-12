Antalya'da debisi yükselen derelerde taşkın riski oluştu, meteoroloji sel uyarısı yaptı

ANTALYA'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan sağanak dere ve ırmaklarda su seviyesini artırdı. Debisi yükselen derelerde taşkın riski oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bu gece kent merkezi ve doğusunda etkili olacak yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Serik, Manavgat ve Alanya'nın özellikle yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki derelerde su seviyesinde önemli artış yaşandı. Serik'in Üründü Mahallesi'nden geçen derede yağış nedeniyle su taşkın riski oluştu. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle derenin debisi yükselirken, köprülerde biriken atıklar taşkın riskini artırdı. Serik ile Manavgat ilçelerini ayıran Köprüçay Irmağı'nda da su seviyesi ciddi anlamda yükseldiği belirtildi. Serik'te etkili olan yağışın etkisiyle Belek turizm merkezindeki Belek Beach Park önündeki yolda su birikintisi oluştu. Yer yer kaldırım seviyesini geçen suya giren bir otomobil ve minibüs mahsur kaldı. Araç sahipleri kurtarma için çekici yardımı istedi. Bölgeye gelen çekiciye yüklenen 2 araç bölgeden götürüldü.

Manavgat, Oymapınar ve Naras barajlarının tam doluluk seviyesine ulaşmasıyla yer yer su salımı yapıldığı belirtilirken, bununla beraber Manavgat ilçe merkezinden geçerek denize dökülen Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinde ciddi bir yükselme olduğu görüldü. Özellikle dün gece Manavgat Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen bölümünün kıyısında bulunan bazı işletmelerde su baskınları meydana geldi.

'SEL RİSKİ VAR, GELMEYİN'

Alanya'da ise Dim Alacami Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış yolların kapanmasına neden oldu. Yayla bölgesinden inen su nedeniyle derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu. Dim Alacami Mahalle Muhtarı Kadir Kozak, aşırı yağışlar nedeniyle köy yollarının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve tehlike oluşturduğunu söyledi. Muhtar Kozak paylaştığı videoyla vatandaşları yolların kapalı olduğu konusunda uyararak, 'Köye gelmeyin' çağrısında bulundu.

METEOROLOJİDEN SEL UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, kentin doğusunda ise yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların bin 700 rakım ve üzeri kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının tahmin edildiği belirtildi. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.