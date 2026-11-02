Antalya'da sağanak etkili oldu, Kepez'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'da sağanak etkili oldu, Kepez'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Kepez Göçerler Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü; yangında ev kullanılamaz hale gelirken, sürücüler su birikintileri nedeniyle zorluk çekti.
ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Kent genelinde saatler boyunca şiddetini azaltmadan devam eden gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Motosikletli kuryeler de Kültür Mahallesi'nde sağanak nedeniyle siparişlerini adreslerine ulaştırmakta zorlandı. Bazı noktalarda su birikintilerinin oluşması, trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.
BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ
Sağanağın etkili olduğu saatlerde Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5370 sokakta bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
GÖK GÜRÜLTÜSÜ ŞİDDETİNİ AZALTMADI
Kent genelinde etkili olan gök gürültüsü, akşam saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam etti. Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanağın etkili olduğu kentte, yağış zaman zaman şiddetini artırdı.