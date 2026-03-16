Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılaması başladı. İddianamede ciddi suçlamalar yer alıyor ve yargılama devam ediyor.

ANTALYA'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına başlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

İddianamede Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması'; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

5'i tutuklu 41 sanığın yargılaması, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda başladı. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, İlker Arslan, Okan Kaya, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu. Salondaki izleyiciler, Muhittin Böcek'in salona girişi sırasında alkışlarla selam verdi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek dinlenecek.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Trump'ı kızdıran 'savaş' sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın

Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir

Neler yapıyor neler! Bu gidişle heykelini diktirecek
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı