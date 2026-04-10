Antalya'da Polis Haftası kutlaması

ANTALYA'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sunumun ardından Uncalı Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet mensupları, gaziler ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Emniyet Müdürü Zaimoğlu'nun çelenk sunumunun ardından diğer dernek ve vakıflar anıta çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'TEŞKİLATIMIZ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENMEKTEDİR'

Törenin devamında İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, köklü tarihten aldıkları güçle vatana, millete ve devlete olan bağlılığı bir kez daha yüksek bir kararlılıkla ifade ettiklerini söyledi. Zaimoğlu, "181 yıllık şanlı geçmişi boyunca sayısız fedakarlık ve kahramanlık destanına imza atan Türk Polis Teşkilatı, bugün de aynı azim, aynı disiplin ve aynı sarsılmaz iradeyle görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Antalya'mızda da bu kararlılık, huzurun, güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanmasında gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalarla somut bir şekilde ortaya konulmaktadır. Dünyanın gözbebeği olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan bu güzel şehirde, devletimize sadakatle, vatandaşlarımızın huzuru ve ülkemizin güvenliği için görevimizi en üst düzeyde hassasiyetle yerine getirmekteyiz. 1845 yılında temelleri atılan teşkilatımız, köklü birikimini çağın gerekleriyle birleştirerek her geçen gün daha da güçlenmektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polisi, hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, insan haklarına saygılı, adaletli ve kararlı duruşuyla kazandığı güveni daima korumaktadır. Bu güveni sarsmadan, daha ileriye taşımak en temel vazifemizdir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar adil ve bir anne kadar şefkatli olmalıdır' sözü, bizler için vazgeçilmez bir görev anlayışıdır" dedi.

'EMNİYET TEŞKİLATI ZOR ANLARDA ÇALINAN EN GÜVENLİ KAPI'

Emniyet teşkilatının vatandaşların zor anlarında çaldığı en güvenilir kapı olduğunu ifade eden Sabit Akın Zaimoğlu, "Bu bilinçle, her şartta milletimizin yanında olmaya, huzur ve güvenliği aynı şekilde korumaya kararlıyız. Bu onurlu teşkilatın bir mensubu olmaktan büyük gurur duyuyor, tüm mesai arkadaşlarımın da aynı inanç, aynı disiplin ve aynı kararlılıkla görev yaptıklarına yürekten inanıyorum. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde; fedakarca görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizlere her zaman destek olan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program Uncalı ve Andızlı mezarlıklarındaki polis şehitliğinde düzenlenen törenle devam etti. Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Saygı duruşu esnasında 'Saygı Atışı' yapıldı. Duaların okunmasının ardından törene katılan emniyet müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve emniyet müdür yardımcıları şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı