Antalya'da özel gereksinimli çocuklara doğa sevgisi aşılanıyor

Muratpaşa Güzeloba İlkokulu'nda eTwinning kapsamında yürütülen projeyle özel gereksinimli öğrencilere doğa sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırılıyor. Öğrenciler, yumurtaları ve bitkileri ile çalışarak bu değerleri öğreniyor.

Antalya'da eTwinning kapsamında başlatılan "Benimle Büyüyor" projesi ile özel gereksinimli öğrencilere sorumluluk alma bilinci ve doğa sevgisi aşılanıyor.

Muratpaşa Güzeloba İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenlerinden Olgun Ekmen ve Hasibe Kürtül'ün hazırladığı projede, Yunanistan'dan 5, Türkiye'den ise 6 katılımcı yer aldı.

Proje kapsamında, öğrenciler yumurtaları kırmadan taşıyarak sorumluluk alma bilincini geliştirdi.

Ayrıca, bitki eken öğrenciler, sulama işlemlerini yaparak büyümelerini izledi.

Böylece, doğaya önem vermeyi öğrenen öğrencilerin sorumluluk bilinci de arttı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
