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Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail K. idaresindeki 07 CMR 431 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşı yönden gelen Büşra G.Ö. yönetimindeki 07 CAC 314 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan G.K. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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