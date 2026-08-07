Antalya'da Turist Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile turist taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8'i turist 10 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 07 ASN 374 plakalı otomobil, Belek-Kadriye yolu Turizm Caddesi'nde S.E. yönetimindeki turist taşıyan 07 CBN 764 plakalı VIP minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ile sürücü A.D. ve minibüsteki 8 turist yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Otomobilden çıkarılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA