Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklama yapan Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 10.20 sularında Antalya Döşemaltı ilçesi sınırlarında Kuzey Çevre yolu köprülü kavşağında Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü virajı alamayarak, şarampole yuvarlanmış ve bu kaza neticesinde maalesef olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Olaydan sonra çok hızlı bir şekilde hem itfaiye hem AFAD hem de jandarma ekiplerimiz ve 112 ambulanslarımız olaya müdahale etti ve 22 hastayı hem Döşemealtı hastanesi ve şehir hastanesi ve içinde bulunduğumuz eğitim araştırma hastanesine sevk ettik. Bu 22 yaralıdan eğitim araştırma hastanesinde müdahale edilen otobüsün şoförü İzzet Karaağaç maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi. Diğer 21 yaralının 4'ü şehir hastanesinde, yine eğitim araştırma hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor yani ağır devam ediyor. Bunlardan 2 hastamız ampute, yani birinin ayağı, birinin de kolu kopmuş. Şehir hastanesinden üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor ve Akdeniz Üniversitesi'nde iki hastamızı aynı anda ampute durumda olan hastalarımızın ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır. Profesör Doktor Ömer Özkan Hocamızın liderliğinde biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli plastik cerrahi ekibi Antalya'da. O bir şans, inşallah orada iyi netice alacağız. Bu arada bir başka maalesef kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında. Oradaki yaralıların da Antalya'ya sevki durumunda ileri tetkikleri ve tedavileri için hastanelerimiz hazır."

KOPAN KOL VE BACAK YERİNE DİKİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen hastaların Neziha Kutlu (49), Abdou Nazıro Gnınkouguı (24), Firdevs Sarı (4), Sedef Sarı (27) ile Yavuz Selim Yiğit (21) olduğu kaydedildi. Yavuz Selim Yiğit kopan kolunun, Sedef Sarı ise kopan bacağının dikilmesi için Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyata alındı.

'İNSANLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, TUTAMADIM'

Diğer yandan, otobüsteki yolculardan Ahmet Kodaz, "Yol sisliydi, şoför çok hızlı geliyordu. Viraja yaklaşınca, virajın sert olduğunu biliyorum, tutundum ama şoför virajı alamadı. Yana doğru yattı, sürüklendi, bariyerlere çarptı. İnsanlar düşmeye başladı, tutmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.

'BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ'

Bölgede oturan ve işletmesi olan Fatma İnce ise "Bu yol ölüm makinesi. Sürekli kaza oluyor. Acil bir çözüm bulunmalı. Ben de şoförüm ve bu virajda ilerlerken çok tedirgin oluyorum. Ne annelerin canı yanıyor. Yetkililerden destek istiyoruz. Bir çalışma yapılsın bu yolda" dedi.

'İNSANLARIN YARISI YOLDA, YARISI OTOBÜSÜN ALTINDAYDI'

Yunus Yıldız, "Ben olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortamda baya çığlıklar vardı. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu gibi kelimeler söylüyorlardı. Elimizden geleni yaptık. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık. Benden önce bir arkadaşım geldi ondan sonra ben geldim. O duygu gerçekten tarif edilemez, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Otobüsün bulunduğu yerden kaldırılma çalışması ise sürüyor.