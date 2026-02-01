Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
