Antalya'da özel gereksinimli bireyler için tematik park açıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel gereksinimli bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan "Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlu Bireyler Tematik Parkı" törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Sütçüler ve Gazi Mahalleleri sınırlarında 3 bin 500 metrekare alana inşa edilen parkın açılışına Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, protokol üyeleri, aileler ve çocuklar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kocagöz, parkın yalnızca bir oyun alanı olmadığını, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve destek hizmetlerinin sunulacağı özel bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.

Kocagöz, merkezin çocuklar ve aileleri için önemli bir destek alanı olacağını belirterek, "Burası otizmli, down sendromlu ve özel gereksinimli bireylerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak, eğitim ve destek hizmetlerini bir arada sunacak özel bir merkezdir." dedi.

Merkezde ergoterapistler, dil ve duyu eğitmenleri ile özel gereksinimli bireyler alanında görev yapan uzman eğitimcilerin hizmet vereceğini belirten Kocagöz, çocukların ihtiyaçlarının uzmanlar tarafından değerlendirileceğini, gelişimlerinin takip edileceğini ve her çocuğun ihtiyacına uygun çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Her çocuğun ihtiyacının ve öğrenme biçiminin farklı olduğunu vurgulayan Kocagöz, "Engel, kişinin kendisinde değildir. Asıl engel, erişilemeyen hizmetlerde, sunulmayan imkanlarda ve oluşturulmayan fırsatlardadır. Bizim görevimiz bu engelleri ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.

Dil ve iletişim becerilerinden duyusal gelişime, günlük yaşam becerilerinden sosyal uyuma kadar birçok alanda çocuklara destek sağlanacağını aktaran Kocagöz, sanat, müzik, oyun ve çeşitli atölye çalışmalarıyla çocukların kendilerini ifade etmelerine ve sosyal yaşama daha güçlü katılmalarına katkı sunulacağını kaydetti.

Konuşmasının ardından parkta incelemelerde bulunan Kocagöz, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Parkta kauçuk zeminli oyun ve etkinlik alanları, tırmanma, zıplama ve müzik aktivitelerine uygun ekipmanlar ile eğitim ve terapi alanları yer alıyor. Yürüyüş parkuru, oturma alanları ve güvenlik sistemleriyle tasarlanan parkta, duyusal algıyı destekleyen zemin ve peyzaj düzenlemeleriyle çocuklar ve aileler için güvenli bir ortam oluşturuldu.