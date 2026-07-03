Bıçaklanarak öldürülen Tahsin'in babası: Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik

ANTALYA'da otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı Eyyüp Taşan (20) tarafından bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in (26) babası Adnan Göker, "Oğlum bu yaşına geldi, kötülük nedir bilmez. Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik" ifadelerini kullandı.

Olay, 9 Kasım 2025'te saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyyüp Taşan, Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyyüp Taşan ile Halil S. kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Tahsin Göker, kurtarılamadı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, Eyyüp Taşan ile Halil S.'yi, suç aleti bıçakla yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eyyüp Taşan tutuklandı, Halil S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı belirtildi. Otel önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin 2 sanık hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Göker'in aldığı bıçak darbesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Sanıklar Eyyüp Taşan ve Halil S., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Eyyüp Taşan, tutuksuz yargılanan Halil S., tanık, taraf avukatları katıldı. Amacının öldürmek olmadığını belirten Eyyüp Taşan, "Yaptığım için çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" dedi.

Halil S. ise maktulün yumruklarından kurtulmak için kendini savunduğunu iddia etti.

Duruşmada güçlükle ayakta kalan Tahsin Göker'in annesi Nimet Göker, oğlunun fiziki olarak yapılı olduğunu belirterek, olayın sanıkların anlattığı gibi gerçekleşmediğini, kendisini müdafaa etmek istese saldırıları önleyebileceğini kaydetti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaada tutuklu sanık Eyyüp Taşan'ın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Halil S.'nin ise 'yardım eden kişi' sıfatıyla cezalandırılması ve tutuklanmasını istedi.

Maktul Göker'in babası Adnan Göker, "Oğlum bu yaşına geldi, kötülük nedir bilmez. Arkadaşlarıyla şakalaşır, güler ama kimseye küfretmedi. Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Halil S. hakkındaki tutuklama talebinin reddine, Eyyüp Taşan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı