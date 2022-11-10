Yaş ortalaması 14! Kız çocuklarının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da yaşları 13 ile 15 arasında değişen 7 kız öğrenci, okul yakınındaki bir parkta saç saça, tekme ve yumruklarla kavga etti. Nedeni bilinmeyen kavga cep telefonu ile görüntülenirken, erkek öğrencilerin ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için koşma anları görüntülere yansıdı.

Antalya'da ortaokullu kız öğrencilerin tekme tokat kavgaları, küfürlü şiddet görüntüleri yine sosyal medyada gündem oldu. Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki bir parkta 7 kız öğrenci, ikili gruplar halinde saç saça, tekme, tokat kavga etti.

AYIRMAK YERİNE VİDEO ÇEKTİLER

Nedeni bilinmeyen kavgada yaşları 13 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencisi kızların birbirlerine vurma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir erkek öğrencinin, kavga eden kızları ayırmak yerine kavgayı görüntülemek için arkadaşına, "Orası sende, burası bende" diye bağırması, koşuşturma anı görüntülere yansıdı.

"KARIŞMAYIN" DİYE UYARDILAR

Aynı erkek öğrencinin kavga eden kızların yerdeki bisikletin üzerine düşmemesi için "Çek bisikleti çek" sözleri dikkati çekti. Kavga eden kızların uzun süre ayrılmaması ve görüntü çeken kişinin, "Karışmayın" sözleri de dikkat çekti.

BU İLK DEĞİL

Antalya'da 7 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde Vali Saim Çotur Ortaokulu'ndaki kızlar arasında çıkan saç saça kavga görüntüleri sosyal medyada yer almış ve büyük tepki çekmişti.