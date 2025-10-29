Haberler

Antalya'da Ortaokul Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Antalya'da Ortaokul Öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
Güncelleme:
Muratpaşa ilçesindeki Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda yaklaşık 1500 öğrenci, Atatürk portreli tişörtler ve Türk bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şarkılar ve koreografi ile kutladı.

ANTALYA'da ortaokul öğrencileri, giydikleri Atatürk portreli kırmızı tişört ve ellerinde Türk bayrağıyla okul bahçesinde Cumhuriyet şarkıları seslendirip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Yaklaşık 1500 öğrencinin şarkı söylerken gerçekleştirdiği koreografi, havadan görüntülendi.

Muratpaşa ilçesindeki Mecdude Başakıncı Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı coşkuyla kutlandı. Üzerlerine Atatürk'ün portresi ve ay yıldızın yer aldığı kırmızı tişörtler giyip, ellerinde Türk bayrakları sallayan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Cumhuriyet konulu şarkılar seslendirdi. Okul bahçesinde yaklaşık 1500 öğrencinin hep bir ağızdan söylediği şarkılar ve gerçekleştirdikleri koreografi, havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
