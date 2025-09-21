Haberler

Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye, orman ekipleri ve polis tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının sera atıklarının yakılması sırasında çıktığı ifade ediliyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve polis sevk edildi. Çalışmalara 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verildi. Polis ekipleri bölgede yolu kontrollü geçişe açarken, vatandaşlar da ellerinde su kovalarıyla söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, sera atıklarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçraması sonucu yangının çıktığı öne sürüldü.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın sırasında bölgede bulunan Nagihan Kızıl, "Biz komşularımızla oturuyorduk, çiçek fidanı yapıyorduk. Bir baktık duman çıkıyor, evimizin 100 metre aşağısında yangın başlamış. Koşup geldik, rüzgarla birlikte hızla yayıldı. Su çekip müdahale ettik, itfaiyeyi aradık. Eğer biri kundakladıysa, görsek biz de engellemeye çalışırdık. Burada insan var, hayvan var, evler var" diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili kurayla seçildi! Salonda sevinç çığlıkları
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Kuradan çıkan ismi duyunca soluğu kürsüde aldılar
Trump'tan Afganistan'a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak

Ülkeyi açık açık tehdit etti: Üssü geri vermezseniz kötü şeyler olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti

Babasının öldüğünü günler sonra fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.