Antalya'da Orman Yangını Tehlikesi: Yasaklara Rağmen Piknik Yapanlar Çevreyi Kirletiyor

YANGIN riski nedeniyle ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, bazı duyarsız kişilerin piknik yapıp, şişe gibi çöpleri çevreye attığı görüldü. Konyaaltı ilçesinde ormanda asılı 'Bu ormanlar 7/24 fotokapan ve kamera ile izlenmektedir' uyarı levhasının 15-20 adım uzağında mangal yapanlardan kalan kömür ve atıklar dikkat çekti.

Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip Antalya'nın, 2 milyon 61 bin 764 hektar yüz ölçümünün yüzde 57'sini ormanlar oluşturuyor. Türkiye'de en fazla ormana sahip kent olan Antalya'da, geçen yıl 190 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 90'ı ihmal ve dikkatsizlik gibi insan kaynaklı nedenden yaşandı. Orman yangınına yönelik tedbir amacıyla Antalya Valiliği tarafından 23 Haziran'da Vali Ersin Yazıcı imzalı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' başlıklı genelge yayımlandı. Genelgeyle, orman ve 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle yangınlara neden olabilecek yerlerde, ateş yakmak, yangına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün uyarı tabelası astığı ağacın çevresinde onlarca mangal ateşi külleri, kömür parçaları ve cam şişeler bulunması dikkati çekti. 'Bu ormanlar 7/24 fotokapan ve kamera ile izlenmektedir' uyarısının yazdığı ağacın yakınındaki onlarca farklı yerde küller, cam şişeler ve çöpler görüldü. Uyarı levhasının asılı olduğu ağaçtan 15-20 adım ileride piknik yapanların mangal sonrası bıraktığı sönmüş kömür parçaları ile atıklar yer aldı.