Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Şahin, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti.

Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.