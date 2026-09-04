Akseki'de Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı