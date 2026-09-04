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Akseki'de Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

Akseki'de Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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