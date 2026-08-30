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Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Manavgat'a bağlı Düzağaç Mahallesi'nde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına; 15 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 350 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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