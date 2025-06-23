Antalya'da Olası Afetlere Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da Olası Afetlere Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
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Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, şehirdeki olası afetlere karşı hazırlıkların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Vali Şahin, Antalya'nın afetlere karşı her an hazır olması gerektiğini belirtti ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı Birinci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şahin, Antalya ve çevresinin olası afetlere karşı her an hazır olması gerektiğini belirtti.

Antalya'nın hem sismik açıdan hem de diğer afet türleri bakımından oldukça hareketli bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Her an afetlerle karşılaşma riskimiz var. Ayrıca Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu nedenle burada yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz kapasite yalnızca Antalya'da yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmekle sınırlı kalmamalıdır. Komşu şehirlerde, ülkemizin diğer bölgelerinde ve küresel düzeyde herhangi bir yerde meydana gelebilecek felaketlere müdahale edebilecek bir kapasite oluşturmak, Antalya olarak bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Elimizdeki kapasitenin dünya standartlarının üzerinde olması gerekmektedir ve bizler de hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapmaktayız."

Yaşanılabilecek bir afet durumunda kapasite bilgisinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, afet durumlarında özellikle de deprem gibi büyük afetlerde sahip olunan kapasite bilgisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kentte son günlerde hava sıcaklığının da giderek yükseldiğini belirten Şahin, "Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yükselmesiyle birlikte özellikle Antalya ve çevresinde orman yangını riski artabilir. Bu kapsamda vatandaşların son derece dikkatli ve duyarlı olmalarının yanı sıra belirlenen kurallara eksiksiz şekilde uymaları hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Şahin, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan ve risk grubunda yer alan vatandaşların, belirtilen saatler dışında dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

AFAD İl Müdürü Necmi Erçin de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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