Alanya'da muz serasına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alanya'da O.E. yönetimindeki otomobil, Uğrak Mahallesi'nde muz serasına devrildi. Kazada sürücü, eşi ve iki çocuk yaralandı, sağlık durumları iyi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin muz serasına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

O.E. idaresindeki 34 ERC 033 plakalı otomobil, Uğrak Mahallesi'nde muz serasına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi H.Y. ve çocukları A.D.E. (8) ile D.E. (13) yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
