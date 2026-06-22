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Antalya'da 19 ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirilecek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin aşure ikram edecek. Dağıtım 26 Haziran'da Kumluca'da başlayıp 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin aşure ikramında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez aşevi ile Manavgat ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler, kent genelinde vatandaşlarla buluşturulacak.

Aşure dağıtım etkinliği ilk olarak 26 Haziran'da Kumluca'da başlayacak, 13 Temmuz'a kadar farklı ilçelerde devam edecek.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
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