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Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü yaralandı. Kum Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı ve sürücüler asfaltta sürüklenerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi ve yaralılar Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kum Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde Mehmet Ç'nin (44) kullandığı 48 PY 731 motosiklet ile Orhan Ş'nin (31) kullandığı 07 V 6629 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü asfaltta sürüklenerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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