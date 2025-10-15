Antalya'da Minik Öğrenciler Zeytin Hasadı Yapıyor

Antalya'da 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta minik öğrenciler zeytin toplayıp, kışa hazırlık yapıyor.

Kentte şehir merkezinde 2 milyon 630 bin metrekarelik bir alanda bulunan Zeytinpark, her dönem doğaseverleri ağırlıyor. Zeytin hasadının başladığı parkta, işçilere minik öğrenciler de eşlik ediyor.

25 bin zeytin ağacının bulunduğu park, her gün farklı okuldan öğrencileri konuk ediyor.

Parka gelen öğrenciler zeytin ağaçları altında kahvaltı yaptıktan sonra kendilerine verilen poşetlerle zeytin topluyor. Zeytinleri taşlarla ezen çocuklar, kaplara doldurarak kışa hazırlık yapıyor.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark'ın zeytinde köklü geçmişe sahip Antalya için önemli bir alan olduğunu söyledi.

Zeytin ile toprağın, doğanın önemini anlatmak için çocuklara yönelik de etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Çandır, "Burada bir farkındalık oluşturuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza zeytini, zeytin ağacını dokundurarak, koklatarak toprağın bereketini anlatıyoruz. Yeşilliklerin içinde hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar." dedi.