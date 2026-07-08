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Kumluca'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı

Kumluca'da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yaparak vatandaşların ziyaretlerini daha güvenli ve düzenli hale getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik, Beykonak Mahallesi Kızıldere ve Güzören Mahallesi Maden mezarlıklarının etrafı tel çitle çevrildi, giriş kapıları yenilendi.

Karşıyaka Şehir Mezarlığı, Beykonak Mahallesi Kızıldere Mezarlığı ve Ortaköy Merkez Mezarlığında ise yürüyüş yolları kilitli parke taşı döşenerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yaptığı açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha güvenli ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Mezarlıkların manevi değerine dikkati çeken Turan, "Vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla tel çit, kapı ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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