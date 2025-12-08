Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

'SAHA TARAMALARI SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Serik'te meydana gele 4.9'luk depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

'DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİNİZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.