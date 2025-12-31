Haberler

Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Antalya'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Mekke'nin fethi ve Kudüs'ün önemi vurgulandı. Programda şiir dinletileri, konserler ve ödül takdimleri yer aldı.

Antalya'da " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin adalet ve merhametin simgesi olduğunu belirtti.

Sadece tarihi anmak için değil, ruhu diriltmek ve ümmet bilincini tazelemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Koçak, "Mekke'nin fethi, merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir, izzetidir, onurudur." dedi.

Programda, şiir dinletileri, sinevizyon gösterimleri ve ezgi konserlerinin yanı sıra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Etkinlik, Siyer-i Nebi ödüllerinin takdimi, umre çekilişi ve dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
