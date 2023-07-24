Antalya'da kontrolsüz kavşakta kaza: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Fethiye karayolu Korkuteli Çevreyolu Kargalık Harman Yeri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi S. idaresindeki 42 CRH 72 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden Abdullah B. idaresindeki 34 DNC 149 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Fevzi S. ile araçta bulunan Döndü S. ve Gülsüm G. yaralandı. Olay yerine gelen Korkuteli itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Fevzi S. ve Döndü S.'yi araç içinden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine ve özel Medi Yaşam Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.