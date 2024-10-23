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Antalya'da Kırmızı Işık İhlali: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kırmızı Işık İhlali: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Antalya'da, üniversite öğrencisi Ahmet Muhammet Demir'in motosikletinin kırmızı ışık ihlali sonucu bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobildeki iki çocuk da yaralandı.

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ahmet Muhammet Demir'in (19) kırmızı ışık ihlali yaptığı motosikleti, otomobille çarpıştı. Kazada Demir yaşamını yitirdi, otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde General Hulusi Sayın ile Süleyman Demirel caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Ahmet Muhammet Demir'in kullandığı 07 BHE 545 plakalı motosiklet, Hazan E. (33) idaresindeki 07 VID 64 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir ile otomobildeki Eymen E. (8) ve Arda E. (1) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Muhammet Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Demir'in, Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nde okuduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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