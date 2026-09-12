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Antalya'da kayıp zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Belenobası Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Çoban (51), sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban'a (44) ulaşamadığını jandarmaya bildirdi.

Kayıp başvurusu üzerine 7 asayiş, 2 Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve havadan drone ile arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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