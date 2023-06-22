Antalya'da kayıp olarak aranan gencin ölümü davası başladı

Antalya'da ailesi tarafından kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil (33), ilk kez çıktığı hakim karşısında suçlamaları reddetti. Duruşmaya katılan Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal ise anne ve babasını depremde kaybettiğini açıkladı.

ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Deniz Yeşil (33), ilk kez çıktığı hakim karşısında suçlamaları reddetti. Duruşmaya katılan Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal ise anne ve babasını depremde kaybettiğini açıkladı.

Olay, geçen yıl 17 Ekim gecesi Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobil ve beraberinde kız arkadaşı Y.S.Y. (16) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı şüpheli, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Yusuf Dellal'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Yusuf'un annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına gelen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Yeşil, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Dellal'in ağabeyi Necip Dellal (18) ise anne ve babasını depremde Adıyaman'da kaybettiğini, olayın oluş şeklini bilmediğini, ebeveynlerinin ölümü sonrasında davayı takip etmek için geldiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ertelendi.