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Serik'te kaybolan şahıs sulama kanalında ölü bulundu

Serik'te kaybolan şahıs sulama kanalında ölü bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Salih Arslantaş'ın (36) cansız bedenine, arama çalışmalarının ikinci gününde sulama kanalında ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Salih Arslantaş'ın (36) cansız bedenine, arama çalışmalarının ikinci gününde sulama kanalında ulaşıldı.

Burmahancı Mahallesi'nde çarşamba akşamından bu yana kendisinden haber alınamayan Arslantaş için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ile cep telefonunu Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalının yanında buldu.

Arslantaş'ın sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların arama çalışmalarının ikinci gününde, Arslantaş'ın kaybolduğu değerlendirilen noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki köprü altında, sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

Arslantaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Arslantaş'ın kaybolduğu gün 3 arkadaşıyla serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği, arkadaşlarının ayrılmasının ardından bir süre daha yüzmeye devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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