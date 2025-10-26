Haberler

Antalya'da Kaybolan İrlandalı Turistin Cesedine Ulaşıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'in cesedine, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Smith, bir tekne turu sırasında yüzmek için girdiği suda kaybolmuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için girdiği suda kaybolan İrlandalı turistin cesedine ulaşıldı.

Antony Dmien Smith'in (40) suda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Ekipler, su altı robotu ve dronu kullanarak 30-60 metre derinlikte tarama yaptı.

Yapılan çalışmanın sonucunda su altı robotuyla 22 metre derinlikte İrlandalı turistin cansız bedeni tespit edildi.

Belirlene noktaya dalış yapan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Smith'in cesedini çıkardı.

Olay

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla 22 Ekim'de Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gitmiş, yüzmek için baraja giren İrlandalı turist sudan çıkmayınca teknedeki kız arkadaşının haber vermesiyle ekipler arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
