Antalya'da Kaybolan 82 Yaşındaki Kadın Jandarma Tarafından Bulundu

Antalya'da Kaybolan 82 Yaşındaki Kadın Jandarma Tarafından Bulundu
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Manavgat ilçesinde 82 yaşındaki demans hastası Neriman Ergene, kaybolduktan sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılık alanda Ergene'yi sağ olarak kurtardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki demans hastası kadın, jandarma ekibince bulundu.

Salkımevler Mahallesi'nde yaşayan Neriman Ergene, önceki gün saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Ergene'yi evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki çalılık alanda buldu.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ergene'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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