Antalya'da kapkaç olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kapkaç yöntemiyle çanta ve cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından harekete geçerek zanlıları yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde Ü.A'nın sokakta yürüdüğü sırada 3 kişi tarafından takip edilerek çantası ve cep telefonunun zorla alınması üzerine çalışma başlattı.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişilerin M.T, E.E.K, F.E.Ö. ile M.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, mağdura ait araç anahtarı, kredi kartları ve cep telefonu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
