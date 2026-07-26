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Antalya'da kamyonet, uçuruma yuvarlandı; aynı aileden 5 kişi öldü, 2 yaralı

Antalya'da kamyonet, uçuruma yuvarlandı; aynı aileden 5 kişi öldü, 2 yaralı
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan'ın yanı sıra, kamyonetteki Hatice Arslan (72), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28) yaralandı. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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